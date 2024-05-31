JET ジェット♡ネルシャツ

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商品詳細
とても上質なネルシャツです。肌触りがとても良く、ネルなのに毛羽立ちにくいです。カラーも珍しく、とっても可愛いです。サイズは4ですが、流行りのオーバーシルエットで少しゆったりめに着るならMサイズの方向けかと思います。2度ほどの着用で美品です。六本木ミッドタウンで購入しました。定価:21000円ほどサイズ:4日本サイズ11号カラー:ネイビー×グレー
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