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JET ジェット♡ネルシャツ
商品番号 S54158530777
商品名

JET ジェット♡ネルシャツ
ブランド名 ジェット
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

とても上質なネルシャツです。肌触りがとても良く、ネルなのに毛羽立ちにくいです。カラーも珍しく、とっても可愛いです。サイズは4ですが、流行りのオーバーシルエットで少しゆったりめに着るならMサイズの方向けかと思います。2度ほどの着用で美品です。六本木ミッドタウンで購入しました。定価:21000円ほどサイズ:4日本サイズ11号カラー:ネイビー×グレー
http://narcologia.ru/goods/moped390668.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate802777.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect339570.html
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