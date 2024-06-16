クリーニング済/カシミヤ100/大判ストール

去年購入しワンシーズン着用しましたが、断捨離の為出品いたします。クリーニング済みですが保管時畳んでの保管だった為、たたみじわが出来ております。目立つ汚れなどは目視では確認できませんが、素人保管のため神経質な方はご遠慮いただいた方がよいかと思います。大判で使い勝手が良かったです。素材···カシミヤカラー···ブルー柄・デザイン···チェック



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