CELINE ミニバニティケース

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商品詳細
写真は2枚目実物になります、ブラックです。数回使用。（9.5X9X9CM）並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて購入しました。国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください。神経質な方もご遠慮ください。ご理解頂きける方のご購入でお願い致します。自宅保管ですので細かな事を気になさる方はご遠慮下さい。
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