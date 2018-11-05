マークジェイコブス MARC JACOBS トートバッグ ロゴバッグ

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます(*^^*)・商品名・サイズ底横︰約45ｃｍ縦︰約29ｃｍマチ︰約16ｃｍ素人採寸なのでご了承ください。・カラーブラック・状態比較的綺麗な中古品ですが、小傷やスレございます。中古品とご理解いただける方のみお願い致します。・・・・・ご覧いただきありがとうございます（ˆᴗˆ）即買いokです！お求めやすい価格にて出品の為、大幅な価格交渉はお控え願います。フォロワー募集複数購入大歓迎です＼(^o^)／#Hollywood373クローゼット
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