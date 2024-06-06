【美品】ANTEPRIMA スワロフスキー カシミヤ ストール マフラー

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コメントなし即購入大歓迎です！深夜の購入も大歓迎です！スワロフスキーのラインストーンがあしらわれた大判マフラー ショール ストールです。落ち着いた赤色なので、お洋服とも合わせやすいと思います。○アイテムマフラー ショール ストール 大判○ブランドANTEPRIMAアンテプリマ○寸法長さ 174cm幅 52cm平置き実寸。着画はお断り致します。素人採寸ですので多少の誤差はご容赦ください。○状態目立った傷汚れなくまだまだご着用いただけます。小さなものは見落としてしまうこともあるかと思いますが、USED品ということでご理解いただけますようお願いします。○カラー赤 レッド○素材カシミヤ表示は使用する際に取ってしまいました。○配送折りたたんで簡易包装にて発送いたします。ご購入後、1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。匿名発送いたします。※状態に関しましては主観となりますのでご了承ください。分からないことがございましたらお気軽にお問合せください。※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。※used品・自宅保管品になりますのでご理解とご了承のうえご検討していただけましたら幸いです。また状態について気になる点があれば購入前に必ずご確認ください。