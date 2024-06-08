カレ90 CIELS BYZANTINSビザンチンの空 スカーフ　新品未開封

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ご覧頂きまして有難うございます☆サイズ:90状態:新品未開封 シールも剥がしてませんアンティークスカーフになります。保管品に紙のダメージはご理解の程宜しくお願い致します。非常に合わせやすいお色かと思います。おばあちゃまのコレクションになります。どうぞ宜しくお願い致します。☆注意事項☆私の出品物はキャンセル、取り消しをトラブル防止のために不可とさせて頂いております。又、ブランド品に関しましては全て本物を出品させて頂いておりますので、すり替え防止の為に返品は不可とさせて頂きます。又、受け取り時に記載してない破損等がございましたら、配送中破損が考えられますので、必ず受け取り評価前に取り引きメッセージよりご連絡下さい。受け取り通知前の連絡は、メルカリの補償で全額返金対象となります。以上の内容をご理解の上、宜しくお願い致します。また、自己紹介も必ずお読み下さいませ。