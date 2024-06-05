- ホーム
- >
- レディース
- >
- トップス
- >
- シャツ/ブラウス(七分/長袖)
- >
- カットソー
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
アンジェリックプリティのカットソーです。お色は白です。襟部分と、胸元のリボンはオーガンジー、袖はシフォン素材になっています。リボン取り外し可能。数回着用後、ホームクリーニング済み。クローゼットにしまっていたため、多少シワがありますが、スチームなどで直ると思います。特に目立った難は見当たりませんが、素人検品である事をご了承ください。新品同様のものを希望される方はお取引をご遠慮ください。気になることはご質問ください。お届け後のクレーム、返品は一切受け付けられません。喫煙者なし。ペットを飼っています。保管部屋には入れないようにしていますが、梱包の段階で毛などが入り込む可能性があります。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/stage672997.html
http://narcologia.ru/goods/moisture956169.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual822946.html
バックレースアップカットソー | Tシャツ・カットソー | Noela ...
Tシャツ カットソー 半袖 トップス オフィス 春 夏 カジュアル 無地 ...
綿１００％裾ラウンド重ね着用カットソー
イージードルマンデザインカットソー/ブラウスライク【洗濯機洗い可 ...
【CLEL】Drape Punch Loose Short Sleeve Cut Sew/ドレープポンチルーズ半袖カットソー
あったか 裏起毛2280 カットソー メンズ あったかインナー Tシャツ カットソー Uネック Vネック タートルネック 長袖 インナー ロングTシャツ ティー
定番◆roshell コットンVネックロンT◆カットソー メンズ
カットソー】レディース トップス グレー 半袖 夏 夏服 プリーツ ...
Amazon | [Poperdision] メンズ 長袖 tシャツ 秋服 カットソー ティー ...
モックネック ルーズオーバーサイドスリット ハイポンチ ドレープL/S ...
タック ボーダー リブ クルーネック 長袖 カットソー
シャツドッキングニットカットソー｜メンズファッション通販 MEN'S ...
ロングTシャツ メンズ カットソー 長袖 クルーネック フットボール ...
http://narcologia.ru/goods/stage672997.html
http://narcologia.ru/goods/moisture956169.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual822946.html
バックレースアップカットソー | Tシャツ・カットソー | Noela ...
Tシャツ カットソー 半袖 トップス オフィス 春 夏 カジュアル 無地 ...
綿１００％裾ラウンド重ね着用カットソー
イージードルマンデザインカットソー/ブラウスライク【洗濯機洗い可 ...
【CLEL】Drape Punch Loose Short Sleeve Cut Sew/ドレープポンチルーズ半袖カットソー
あったか 裏起毛2280 カットソー メンズ あったかインナー Tシャツ カットソー Uネック Vネック タートルネック 長袖 インナー ロングTシャツ ティー
定番◆roshell コットンVネックロンT◆カットソー メンズ
カットソー】レディース トップス グレー 半袖 夏 夏服 プリーツ ...
Amazon | [Poperdision] メンズ 長袖 tシャツ 秋服 カットソー ティー ...
モックネック ルーズオーバーサイドスリット ハイポンチ ドレープL/S ...
タック ボーダー リブ クルーネック 長袖 カットソー
シャツドッキングニットカットソー｜メンズファッション通販 MEN'S ...
ロングTシャツ メンズ カットソー 長袖 クルーネック フットボール ...