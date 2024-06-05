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アンジェリックプリティのカットソーです。お色は白です。襟部分と、胸元のリボンはオーガンジー、袖はシフォン素材になっています。リボン取り外し可能。数回着用後、ホームクリーニング済み。クローゼットにしまっていたため、多少シワがありますが、スチームなどで直ると思います。特に目立った難は見当たりませんが、素人検品である事をご了承ください。新品同様のものを希望される方はお取引をご遠慮ください。気になることはご質問ください。お届け後のクレーム、返品は一切受け付けられません。喫煙者なし。ペットを飼っています。保管部屋には入れないようにしていますが、梱包の段階で毛などが入り込む可能性があります。ご了承ください。