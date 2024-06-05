オッズ　パフスリーブプルオーバーブラウス　おそらく未使用品

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※※値下げ中※※即買い 大歓迎ですオッズのかわいいプルオーバーですタグ無しですが、多分、未使用だったと思います。胸元にはオーロラ糸でバラ刺繍がしてあり、オッズらしいトップスです。袖丈···半袖季節感···春、夏、秋カラー···ブラック柄・デザイン···その他