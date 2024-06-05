【a284】サムシング　長袖　デニムシャツ　ショート丈　短い　羽織り　ポケット

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✨️ご覧いただき、ありがとうございます✨️✳️即購入大歓迎(*^▽^)/★*☆♪✳️値段交渉もお気軽に‼️#きゃたの出品【SOMETHING】レディース❤️カラー＊ デニム(色は写りの具合で多少違いがあるかもしれませんがご了承下さい)❤️サイズ＊ タグなし M～L【平置き寸法】(素人採寸)：cm着丈：47肩幅：42身幅：46袖丈：60ウエスト幅：39※素人採寸なため、多少誤差があるかもしれません。#きゃたの出品_レディース❤️傷や汚れ等■目立った汚れ等はありません。❤️発送方法ゆうパケットポスト(変更になる場合あり)#きゃたの出品#きゃたの出品_レディース*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*○汚れ等確認はしていますが、見落としがあるかもしれません。また、古着特有の匂いがある場合もございます。ご了承ください。○中古品であることをご理解の上、ご検討ください。○保管上または梱包でのシワはご容赦ください。○簡易包装、再利用梱包での発送となります。多少圧縮させていただく場合もあります。また、らくらくメルカリ便⇔ゆうゆうメルカリ便の変更がある場合もあります。テイスト・シーン...カジュアル袖丈...長袖柄・デザイン...襟付き