アリスアンドオリビア Alice+Olivia ノースリーブブラウス

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カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···夏クリーム色の軽やかなシルクのノースリーブブラウスです。透け感がありこれからの時期にエレガントに着用していただけると思います。いかがでしょうか？サイズはS相当です。右肩後ろに、わからない程度のシミがあります。自宅保管臭あります。総丈前…60後…70着丈前…55後…65胸囲…49※素人採寸誤差有 ※平置き採寸※他のサイトにも出品してますので、そちらで購入があった場合キャンセル、削除させて頂きます。素人保管・中古品の為、目立つ箇所の記載は致しておりますが、その他気になる個所ございましたらお申し付けください。お値下げ希望・ご質問ございましたらご気軽にコメントください。※今後もお品物追加予定ですので、フォローしていただけると嬉しいです(^ω^)