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商品詳細
袖丈...七分袖テイスト・シーン...キレイめ,オフィスカジュアル,大人可愛いお袖の一部がレースで重すぎない、七分丈で季節が長めに着れる、Vネックと甘すぎないくすみピンクでオフィスでもプライベートでも使いこなしてるような一枚です。
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