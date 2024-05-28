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袖丈...七分袖テイスト・シーン...キレイめ,オフィスカジュアル,大人可愛いお袖の一部がレースで重すぎない、七分丈で季節が長めに着れる、Vネックと甘すぎないくすみピンクでオフィスでもプライベートでも使いこなしてるような一枚です。