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アメリカ購入ケアベアM2005年ヴィンテージ フルハロウィン　ムチャチャ
商品番号 C93723904463
商品名

アメリカ購入ケアベアM2005年ヴィンテージ フルハロウィン　ムチャチャ
ブランド名 ケアベア
特別価格 税込 3,045 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2005年アメリカ購入ケアベアのトップスになります。珍しいグランピーベアです。怒っているケアベアが可愛いレアな商品です。着用感あり。着丈約52くらい、身幅約30くらい。リブでストレッチあり。ヴィンテージにご理解いただける方に。
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