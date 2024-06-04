アメリカ購入ケアベアM2005年ヴィンテージ フルハロウィン ムチャチャ ...

2005年アメリカ購入ケアベアのトップスになります。珍しいグランピーベアです。怒っているケアベアが可愛いレアな商品です。着用感あり。着丈約52くらい、身幅約30くらい。リブでストレッチあり。ヴィンテージにご理解いただける方に。



アメリカ購入ケアベアM2005年ヴィンテージ フル古着ハロウィン ムチャチャ



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