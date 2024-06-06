AKAI PROFESSIONAL EWI USB

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。中古で手に入れた商品ですが、マウスピースはアマゾンで新品に交換し試し吹きをしただけで使っていませんでした。その後、消毒しております。出品にともない動作確認をし正常に動くことを確認しました。ストラップはおまけ程度にお考えください。マウスピース保護キャップと本体にキズは複数あります。中古品ということでご理解あるかたのみご購入下さい。返品交換はできませんのでご了承下さい。どなたか使ってくださる方お願いします。お安くさせていただきました。AKAIPROFESSIONALEWIUSBNumarkIndustries#NumarkIndustries#AKAIPROFESSIONALEWIUSB
http://narcologia.ru/goods/perpetual514646.html
http://narcologia.ru/goods/revamp174522.html
http://narcologia.ru/goods/seamless98529.html
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製品情報：EWI USB：AKAI professsional
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