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2wayシア―ボウタイブラウス
商品番号 J15654179490
商品名

2wayシア―ボウタイブラウス
ブランド名 アニュアンス
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一度試着しましたが、似合わず出品します。※お値下げ交渉可能【説明】大胆なボウタイが目を惹くブラウス。程良く透け感のある生地を使用しているので、ボリュームのあるタイデザインですが甘くなりすぎず大人モードな印象を与えます。前後2wayで着用も可能なのでタイを垂らしてシックなスタイルで着るのもオススメです。【fabric】シルクのような適度な光沢をもつ、テンセル素材とポリエステル素材を掛け合わせることでテンセルとポリエステルの収縮差で絶妙なシボ感が表現された素材です。落ち感と張り感があり、シワも気にならず家庭での洗濯が可能な素材です。【素材】再生繊維（セルロース）69%ポリエステル31%［DOT］:再生繊維(セルロース)75%ナイロン25%
http://narcologia.ru/goods/capitation451708.html
http://narcologia.ru/goods/ordering239379.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper906909.html
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