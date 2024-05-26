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【美品】ドリーミーブラ 黒 アマテラス
商品番号 H20181601211
商品名

【美品】ドリーミーブラ 黒 アマテラス
ブランド名 アマテラス
特別価格 税込 1,505 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ：Sアンダー：65〜69cm（+5cmほどストレッチ可）トップス裾・ウエスト上部分：63〜67cm（+5cmほどストレッチ可）カラー：ブラック購入価格：6,820円アマテラスのオンラインショップで購入しました試着のみの使用でホームクリーニング済みですサイズを間違えて購入したためお譲りします目立つ汚れやほつれはありません\"10秒に1個売れる\"と話題をよんだdreamyシリーズのブラです！５つの機能性◎プッシュアップ効果◎ノンワイヤー◎補正機能◎4段階ホック調整◎2way（トップス\u0026インナー）ストラップが外せてチューブトップとしても使えます！キレイなバストラインを作ってくれる万能アイテムです♪注意事項はプロフィールに記載してありますので、そちらをご確認ください⭐︎質問は、お気軽にどうぞ⭐︎自宅保管にご理解の上、よろしくお願いいたします
http://narcologia.ru/goods/monophonic929912.html
http://narcologia.ru/goods/troupe230211.html
http://narcologia.ru/goods/ordering59779.html
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