美品　アンタイトル　ボウダイブラウス　黒　ワールド　日本製　44 2XL

商品番号IDe1801森32③コメントよりフォロー割します♡#リナの全商品はこちら♪♪商品の状態♪•美品サイズ【cm】肩幅 約37身幅 約50袖丈 約44着丈 約60・商品に不備があった場合は、返金いたします。【受け取り評価をする前に】メッセージください。追跡・匿名ありの「ゆうゆうメルカリ便」※らくらくメルカリ便に変更する場合があります。•古着、ビンテージ商品が多くありますので、多少の使用感などはご了承ください。



クラシックアート ボウタイブラウス（シャツ・ブラウス） | UNTITLED ...



ジャケットのインナーに】ストライプ&無地 ボウタイブラウス（シャツ ...



ジャケットのインナーに】ストライプ&無地 ボウタイブラウス（シャツ ...



ジャケットのインナーに】ストライプ&無地 ボウタイブラウス（シャツ ...



ジャケットのインナーに】ストライプ&無地 ボウタイブラウス（シャツ ...



クラシックアート ボウタイブラウス（シャツ・ブラウス） | UNTITLED ...



通勤】手書き風グラフィック柄 ボウタイブラウス＜洗える＞（シャツ ...



通勤】手書き風グラフィック柄 ボウタイブラウス＜洗える＞（シャツ ...



ジャケットのインナーに】ストライプ&無地 ボウタイブラウス（シャツ ...



通勤】手書き風グラフィック柄 ボウタイブラウス＜洗える＞（シャツ ...



ジャケットのインナーに】ストライプ&無地 ボウタイブラウス（シャツ ...



ジャケットのインナーに】ストライプ&無地 ボウタイブラウス（シャツ ...



【ジャケットのインナーに】ストライプ&無地 ボウタイブラウス



クラシックアート ボウタイブラウス（シャツ・ブラウス） | UNTITLED ...



【通勤】手書き風グラフィック柄 ボウタイブラウス＜洗える＞