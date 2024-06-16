UESがらシャツ　サイズ0

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商品詳細
カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ウエス初期デザイナー 柄シャツです。サイズ0肩幅約35センチ身幅 約45センチ着丈 約54センチ#リーバイス#ues#ウエス#ラルフローレン#rrl#リアルマッコイズ#ウエアハウス#ヴィンテージデニム#gジャン#denim#アメカジ #デニムダンガリー#ジャーナルスタンダード#ビームス#ジョンブル#アロハシャツ
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