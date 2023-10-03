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サルヴァトーレフェラガモ　ハンドバッグ　トート　エナメル　ブランド　オシャレ
商品番号 O98103399186
商品名

サルヴァトーレフェラガモ　ハンドバッグ　トート　エナメル　ブランド　オシャレ
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 2,975 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます！✨24ショップです！✨✨即購入OK！！早い者勝ちですので是非ご検討ください✨✨フォローして頂くとお得な特典が！✨商品続々出品中‼︎↓詳しくはここをチェック↓　　　　　　#24ショップ⭐️商品の詳細⭐️【購入先】✨こちらの商品はブランド品の真贋鑑定を行うエコリング様よりご購入した\"正規のお品\"です✨【色】　黒【サイズ】縦　26㎝×横　33㎝【仕様】ハンドバッグ【付属品】【参考定価】（税込み）【製造国】MADEINITALY【シリアルナンバー】【商品管理番号】⭐️24ショップの保管⭐️✨ブランド品の保管は専用のお部屋の収納棚にて保管してます♪✨タバコは吸わないため臭いなども安心です！！✨ペットは飼っておりません♪⭐️24ショップの付加価値⭐️✨迅速な対応心がけます！✨コメントも即返信いたします！（深夜は対応いたしかねますが、できる限り返答行います！）ご不明な点がございましたらコメント宜しくお願い致します♪最後まで閲覧ありがとうございました！！
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