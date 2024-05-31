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JOURNAL STANDARD relume コットンフレアワンピース
商品番号 D92500511403
商品名

JOURNAL STANDARD relume コットンフレアワンピース
ブランド名 ジャーナルスタンダードレリューム
特別価格 税込 2,905 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JOURNALSTANDARDrelumeコットンワッシャーギャザーフレアワンピースフリーサイズ定価:11,000円■未着用品、タグ付きワッシャーのためナチュラルな風合いのシワ加工が施されています。・ポケットなし・アンダードレス（インナー）付き未着用ですが、裾のフリル部分に小さな汚れ？のようなものがあります。※画像10枚目参照ご理解頂ける方のみご購入ください。サイズFREE着丈118（インナー86）身幅57（インナー47）肩幅33袖丈32.5※インナーサイズは未開封のため購入サイトより引用素材:本体綿100%アンダードレスポリエステル100%
http://narcologia.ru/goods/peroration145715.html
http://narcologia.ru/goods/preference859338.html
http://narcologia.ru/goods/reflector301764.html
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