【極美品】WAKO 銀座和光 サフィアーノレザー キャメルブラウン ハンドバッグ

⭐︎極美品WAKOワコウ銀座和光キャメルブラウンサフィアーノレザーハンドバッグトートバッグショルダーバッグ⭐︎ブランドWAKO/銀座和光⭐︎サイズ高さ18cm横幅34cmマチ10cmA4収納不可⭐︎状態多少の小さな汚れや少々の薄い小傷などはございますが、大きな汚れや傷はないのでまだまだお使い頂けます♪⭐︎カラーキャメルブラウン⭐︎素材サフィアーノレザー⭐︎購入元大手ブランド買取店ストアのオークション(鑑定済み)⭐︎配送丁寧包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。他にもバッグや財布など沢山出品しています♫↓こちらから飛べるので是非見て行ってください↓#ロイヤルブランド0817



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