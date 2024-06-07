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商品詳細
公式オンラインショップで購入プエルタデルソルのガーネットピアス2個購入後はあまり使用してなく出品シルバークロスでお手入れ済うずのところやや白っぽさがあります錆はなく全体的には綺麗な状態だと思います写真参照☆付属のカード１個と箱があったのでお付けします除菌シートで拭きプチプチ梱包し発送片耳用ピアスですが両耳に付けたくて2個購入した為定価22000円自宅保管の為神経質な方はお断り--------------------------------プエルタデルソルプエルタガーネットピアスアクセサリーシルバーアクセサリー
http://narcologia.ru/goods/procurement679033.html
http://narcologia.ru/goods/cotton606561.html
http://narcologia.ru/goods/freshman745456.html
プエルタ プエルタデルソル ガーネットピアス 2個-
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ピアス｜PUERTA DEL SOL(プエルタ・デル・ソル)公式サイト
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