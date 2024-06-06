KAWAMURA LEATHER カワムラレザー☆twist 巾着

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◎当方の出品画像、説明文をそのまま掲載・販売している詐欺サイトにご注意ください。全く無関係です！◎◆商品詳細蔵前のKAWAMURALEATHERさんで購入した、twist革の巾着バッグです。確か12,000円くらいだったと思います。携帯、お財布、鍵などを入れられるので、ちょっとそこまで、の時やリュックの時の2個持ち用に、と購入しましたが、容量が同じくらいの他のバッグばかり使っており、なかなか使用する機会がないため出品します。twist革の特徴をご理解の上でのお取引をお願いします。店頭にあったものなので、底にわずかな黒ずみ、また、革の特性である色むら、ハゲ？のようなものがあります。色はたぶん、ブラウン。ちょうどiPhone13がぴったり入るサイズ感です。縦約15横約13底直径11×10です。◆その他未使用ですが、素人保管になりますので、お店で売っている状態のものをお求めの方はお取引をお控えください。また細かいことを気になさる方、神経質な方のお取引はお控え下さい。#Herz#organ#tandey#tideway#safuji#ibona#plant#lona#freespirits素材···牛革(本革)