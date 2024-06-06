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商品詳細
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···グレーサイズ…縦約40センチ 横約180センチシルク…65%ウール…35%新品未使用、タグ付きです。自宅保管のため、シワあります。シックなデザインです。またまたまた、値下げします。もし、コメントあればお願いします。
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