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シャネル　ストール
商品番号 Q56194054086
商品名

シャネル　ストール
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 6,600 円
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商品詳細

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···グレーサイズ…縦約40センチ　　　　横約180センチシルク…65%ウール…35%新品未使用、タグ付きです。自宅保管のため、シワあります。シックなデザインです。またまたまた、値下げします。もし、コメントあればお願いします。
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