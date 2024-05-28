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MARNI マルニ トートバッグ ハンモックバッグ イエロー
商品番号 V35651653117
商品名

MARNI マルニ トートバッグ ハンモックバッグ イエロー
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 3,024 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品の説明ご覧いただきありがとうございます。付属品：保存袋、タグカラー：イエロー写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。サイズ：約幅40cm×高さ37cm（最大60cm持ち手含む）、持ち手58cm素人採寸ですので多少の誤差がある可能性がございます。検品、撮影の為に開封しておりますが、商品自体は新品未使用でございます。すべてのことをご理解いただいた方のみご購入お願い致します。海外並行輸入品の為、国内店舗の販売の商品とは使用が異なる場合がございます。完璧を求める方、国内正規品に拘る方神経質な方はご購入をお控え下さい。
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