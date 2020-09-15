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ZARA オーバーサイズシャツ
商品番号 V38825177314
商品名

ZARA オーバーサイズシャツ
ブランド名 ザラ
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ZARAのオーバーサイズシャツです。背中側ウエスト部分にギャザーが入っていますので、スタイル良く見えるデザインです。カラー　ホワイトサイズ　M　　　　身幅　約61cm　　　　肩幅　約63cm　　　　総丈　約90cm素材　　綿100%購入後2.3度着用しました。目立つほどではございませんが背中に2cm程度のスレがございます。7.8枚目の画像をご確認ください。お洗濯で取れるかもしれませんが現状での発送です。あくまでもusedですので神経質な方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/organization849962.html
http://narcologia.ru/goods/ordering135779.html
http://narcologia.ru/goods/assessor348303.html
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