ZARA オーバーサイズシャツ

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商品詳細
ZARAのオーバーサイズシャツです。背中側ウエスト部分にギャザーが入っていますので、スタイル良く見えるデザインです。カラー ホワイトサイズ M 身幅 約61cm 肩幅 約63cm 総丈 約90cm素材 綿100%購入後2.3度着用しました。目立つほどではございませんが背中に2cm程度のスレがございます。7.8枚目の画像をご確認ください。お洗濯で取れるかもしれませんが現状での発送です。あくまでもusedですので神経質な方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/organization849962.html
http://narcologia.ru/goods/ordering135779.html
http://narcologia.ru/goods/assessor348303.html
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ZARA - ZARA オーバーサイズシャツの通販 by my select ｜ザラならラクマ
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