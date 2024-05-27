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MATIN KIM キャミソール ワンピース
商品番号 A13500800876
商品名

MATIN KIM キャミソール ワンピース
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

韓国正規店にて購入しました。一度だけ着用しましたが、似合わなかった為出品します。ミニワンピースとしても着用できます。これからの季節にはデニムやタートルネックと合わせてきていただいてもかわいいと思います。切りっぱなしのデザインや水色のロゴの刺繍がポイントです。ロゴの上に小さなシミらしきものがあります。そのほかに目立った汚れ等はございませんが、一度人の手に渡ったものになりますので、気になる方はご遠慮ください。購入意思のあるいいねのみお願いします。なるべく早く売ってしまいたいので、多少のお値引きさせていただきます、コメントください。
http://narcologia.ru/goods/enquire374589.html
http://narcologia.ru/goods/capitation468208.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture55941.html
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