MATIN KIM キャミソール ワンピース

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商品詳細
韓国正規店にて購入しました。一度だけ着用しましたが、似合わなかった為出品します。ミニワンピースとしても着用できます。これからの季節にはデニムやタートルネックと合わせてきていただいてもかわいいと思います。切りっぱなしのデザインや水色のロゴの刺繍がポイントです。ロゴの上に小さなシミらしきものがあります。そのほかに目立った汚れ等はございませんが、一度人の手に渡ったものになりますので、気になる方はご遠慮ください。購入意思のあるいいねのみお願いします。なるべく早く売ってしまいたいので、多少のお値引きさせていただきます、コメントください。
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