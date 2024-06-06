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ラルフローレンストライプシャツ
商品番号 B72172029476
商品名

ラルフローレンストライプシャツ
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラルフローレンのブラック×ホワイトのストライプシャツです。数回着用してますが美品です。ウエストが絞られているので女性らしいシルエットです。コットン100%ですがツルっとした素材です。サイズ:6（L）平置きサイズ着丈:68cm身幅:49cm袖丈:61cmコンパクトに梱包いたします。畳みジワご了承ください。中古品ですのでご理解の上ご購入お願いいたします。
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