AriaProⅡアリアプロギターカタログ14冊＋おまけ

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商品詳細
1970年代から1992年までのAriaProⅡアリアプロエレキギターカタログ14冊です。7冊に楽器店のスタンプが押しています。おまけとしてアリア輸入品カタログとアクセサリーカタログをお付けします。経年劣化による変色やスレ、折れ、汚れが少しありますが、全般的にはきれいな方だと思います。中古品であることをご理解の上ご購入をお願いします。
http://narcologia.ru/goods/peroration66215.html
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