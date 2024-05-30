IENA カットジャガードカシュクールブラウス　ネイビー



カットジャガードカシュクールブラウス（シャツ／ブラウス）｜IENA ...



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2022SS定価¥22,000IENAのカシュクールブラウスです。清涼感たっぷりの軽い生地感なので夏まで着られます。腰のボタンでウエストの調整が出来ます。また、自宅での手洗いが出来ます。現在、アウトレット商品で売られているようです。アウトレット価格よりもさらに低価格に設定していますので、ぜひご検討ください！●状態：2～3回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。