CHANEL 三つ折り財布　黒

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商品詳細
１５年以上前に購入し、気に入ってよく使っていたので、使用感たっぷりで多少ヘタっていますが、画像の通り、上部の擦れ以外は目立つキズはありません。箱やカード全て破棄してありません。古くて型落ちや使用感気にされない方、ご理解頂ける方のみ！ご購入ください（^人^）財布形/開け口···三つ折りカラー···ブラック
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