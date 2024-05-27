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CHANEL 三つ折り財布　黒
商品番号 E47408163504
商品名

CHANEL 三つ折り財布　黒
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 4,919 円
在庫状況 あり

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商品詳細

１５年以上前に購入し、気に入ってよく使っていたので、使用感たっぷりで多少ヘタっていますが、画像の通り、上部の擦れ以外は目立つキズはありません。箱やカード全て破棄してありません。古くて型落ちや使用感気にされない方、ご理解頂ける方のみ！ご購入ください（^人^）財布形/開け口···三つ折りカラー···ブラック
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