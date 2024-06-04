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ケイトスペード　レイラカラーブロックフラップショルダーバッグ　2way
商品番号 U29135685728
商品名

ケイトスペード　レイラカラーブロックフラップショルダーバッグ　2way
ブランド名 ケイトスペードニューヨーク
特別価格 税込 4,687 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···牛革(本革)ブランド》katespadeNEWYORKケイトスペードニューヨークレザー2wayレイラカラーブロックフロップショルダーバッグ、ハンドバッグカラー　ベージュ、ホワイト型番　WKR00315定価　72,600円サイズ》高さ:21cm横幅:26cm(最大)マチ:6cm持ち手高さ:17.5cmショルダー長さ:約107〜122cm※多少の誤差がある場合があります。フォーマルから普段使いまでできるシンプルデザインの2wayバッグ☆ショルダー取り外し可能です。角スレもなく全体的にとても状態の良いお品物です☆ただ最近買った物ではない為（2年前？）状態ご確認・ご了承の上ご購入をお願いいたします。保管時の少しの形くずれ、へこみはあるかもしれません。いずれも中にお荷物を入れると綺麗にのびると思います。
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