ギラティナ　VSTAR UR 美品　ローダー入

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当方初出品です。個人取引は過去にありますが、メルカリには初出品です。スリーブ+ローダーで保管しているため、パック開封直後の状態です。発送はプチプチ+クッション剤付段ボールに梱包し、発送いたします。購入してからすぐにスリーブに入れて保存してあります。状態は素人目線ですが汚れ、折れ等は見つかりませんでしたが写真での確認お願い致します。トラブル防止の為、神経質な方はご購入ご遠慮下さい。発送は濡れ、折れ対策をして発送致します。即購入可値下げ要相談