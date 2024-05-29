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商品詳細
明治45年の銀貨です。重さ26.93~26.96出ています。置く位置、振動などで変わります。ニセじゃ無理な重さです。ギザギザも均一です。これも鑑定ポイント。
http://narcologia.ru/goods/stage823897.html
http://narcologia.ru/goods/cotton531361.html
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