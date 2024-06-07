美品◇WAKO ワコー ハンドバッグ レザー ホワイト フォーマル レディース

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商品詳細
RE23020911閲覧ありがとうございます✨気になることがあればお気軽にコメント下さい！値下げ交渉も大丈夫です◎○アイテムWAKOワコーハンドバッグフォーマルバッグレディースオールレザー白ホワイトレディース○サイズタテ17cmヨコ36cmマチ13cmハンドル26cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○付属品なし○状態目立ったシミや汚れもなく、まだまだ快適にお使いいただける美品です◎○カラーホワイト白○素材レザー○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。
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