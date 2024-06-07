極美品✨シャイニー クロコダイル ハンドバッグ 金具 インターンロッキング

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○アイテムシャイニークロコシャイニークロコダイルクロコクロコ本革本革ハンドバッグインターンロッキング保存袋付き金具ゴールドワニ革高級ブルーブラック○サイズタテ16cmヨコ25cmマチ5cm平置き実寸。着画はお断りいたします。素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。○状態大切に使っていましたので、目立った傷や汚れございません。美品となっております。今後も末長く使用可能です。ほぼ未使用に近いです。＊あくまでも中古品ですのでご理解のある方のみ購入お願いします。○カラーブルーブラックBlueBLACK○素材リアルクロコ本革クロコレザー○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。〇仕入れ場所大手リサイクルショップにて鑑定済みの正規品です。安心してお買い求め下さいませ。写真の小物などは商品では御座いません。発送はされませんのでご注意下さい。購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号: