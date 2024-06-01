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CHANEL水玉ツイリーバッグチャームシルクヘアスカーフ
商品番号 H90198557188
商品名

CHANEL水玉ツイリーバッグチャームシルクヘアスカーフ
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 14,071 円
在庫状況 あり

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商品詳細

都内CHANELブティックで数年前購入。未使用ですがツイリーハンガーにかけて保管の為若干シワがあります。シルク100%お値下げ不可。ご質問、ご購入前に必ず自己紹介をお読みください。
http://narcologia.ru/goods/freezer240698.html
http://narcologia.ru/goods/slide277287.html
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