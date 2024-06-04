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TOD'S トッズ レザー バッグ ミニ イタリア正規品 新品
商品番号 Y53437962059
商品名

TOD'S トッズ レザー バッグ ミニ イタリア正規品 新品
ブランド名 トッズ
特別価格 税込 50,997 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イタリア正規店購入の新品本物です。[ブランド]TOD'Sトッズ[品番]XBWAPAA9100QNKB999[カラー]ブラック(金具：シルバー)[素材]レザー[付属品]BOX布袋[製造国]Italy[サイズ]高さ20×幅22×マチ13.5　ハンドル11cm【仕様】開閉：フック式　内側：ポケット×2　ショルダー取り外し可(90〜110cm)タイムレスメタルアクセサリー付きの取り外し可能なペンダント
http://narcologia.ru/goods/freezer794598.html
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