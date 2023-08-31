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エムオーディオ M-TRACK 2×2 オーディオインターフェース
商品番号 I88151767839
商品名

エムオーディオ M-TRACK 2×2 オーディオインターフェース
ブランド名 エムオーディオ
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※マランツのコンデンサーマイクとセットのページです。作品のアフレコ用に数年前に購入しました。アフレコで3回使用し、以降自宅保管しておりました。2023.08.31現在、動作確認済です。喫煙者、ペットはおりません。使用頻度も少なく丁寧に扱っていましたが、あくまでも中古品であることをご了承ください。小さな傷がありますが、保護フィルムの上についたものです。（写真⑨）
http://narcologia.ru/goods/waveform42617.html
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