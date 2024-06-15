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(E91903)K18ネックレストップ 18金トップ
商品番号 B11387091148
商品名

(E91903)K18ネックレストップ 18金トップ
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 3,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

(E91903)K18ネックレストップ18金トップ約0.45g付属品なし(ケースは付きません)素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください※東京都江戸川区小岩の買取店(買取ゴールドバード)にて9月19日鑑定済みK181g7559円0.45×7559=3,401円(査定額)
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