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- PRE_ ショートスリーブカットソー 36
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商品詳細
先週大手リユースサイトで購入しましたが、サイズを間違えてしまい、似合わないため出品します。上半身が華奢なタイプの人に合うかと思います。試着のみの、未使用に近い状態です。タグは切ってしまいましたが、お付けします。定価9900円のお品物です。カラーはグレー。
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http://narcologia.ru/goods/procurement225433.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei567471.html
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