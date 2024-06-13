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PRE_ ショートスリーブカットソー　36
商品番号 F80455328212
商品名

PRE_ ショートスリーブカットソー　36
ブランド名 エーピーストゥディオ
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

先週大手リユースサイトで購入しましたが、サイズを間違えてしまい、似合わないため出品します。上半身が華奢なタイプの人に合うかと思います。試着のみの、未使用に近い状態です。タグは切ってしまいましたが、お付けします。定価9900円のお品物です。カラーはグレー。
http://narcologia.ru/goods/reflector386364.html
http://narcologia.ru/goods/procurement225433.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei567471.html

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PRE_/プレ】ショートスリーブカットソー（Tシャツ／カットソー）｜AP ...

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STAFF.Aya(AP STUDIO 新宿店)｜PRE_のTシャツ/カットソーを使った ...

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PRE_/プレ】ショートスリーブカットソー（Tシャツ／カットソー）｜AP ...

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《追加》【PRE_/プレ】ショートスリーブカットソー

PRE_ ショートスリーブカットソー　36
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