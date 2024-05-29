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エトロ シルクトップス 美品
商品番号 Q50003592700
商品名

エトロ シルクトップス 美品
ブランド名 エトロ
特別価格 税込 1,755 円
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商品詳細

ご覧頂きましてありがとうございます。シルクジャージィーの伸縮性のある柔らかい肌触りのとても良いトップスです。グリーン系お色柄がとてもステキでしたのでお譲り頂きましたが少しサイズアウトで出品させて頂きます。本体は綺麗な状態です。サイズ４６身幅45～49cm位丈64cm位宜しくお願いいたします。5900→
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