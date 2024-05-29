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シャツワンピース/シャツ
商品番号 L95777489745
商品名

シャツワンピース/シャツ
ブランド名 ジムフレックス
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイトグレー3回着用しました。汚れ等はなく非常に綺麗な状態かと思います。150cmが着用すると膝下の丈です。
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