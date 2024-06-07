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チェリーアン　半袖
商品番号 L40115020932
商品名

チェリーアン　半袖
ブランド名 チェリーアン
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···イエローラメ、キラキラ、レース袖丈···半袖オシャレ着に普段着に一度着用しましたが、使用しない為出品します。色は4枚目が1番近いです(^^)あくまでも素人保管の出品です。気をつけて見ていますが、見落としがあるかもしれません。それでもご理解頂ける方はお願いします(^^)
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