ブラウス トップス グレースコンチネンタル

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商品詳細
左右の腕のデザインが変形してます。左がドレープで、右がややぴったりしてるデザインなので、今の季節はファーを首元に持ってくる形で着ていただけるとデザインが映えます。数年前に購入しましたが、着る機会がなく出品いたします。数回しか着用してないのでシミ汚れもないです。約3万弱でした。#グレースコンチネンタル#トップス#ドレープ#ブラウス#レッド
http://narcologia.ru/goods/mobilehome234143.html
http://narcologia.ru/goods/navigate404730.html
http://narcologia.ru/goods/flight240928.html
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