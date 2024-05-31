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ブラウス トップス グレースコンチネンタル
商品番号 D67409599002
商品名

ブラウス トップス グレースコンチネンタル
ブランド名 グレースコンチネンタル
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

左右の腕のデザインが変形してます。左がドレープで、右がややぴったりしてるデザインなので、今の季節はファーを首元に持ってくる形で着ていただけるとデザインが映えます。数年前に購入しましたが、着る機会がなく出品いたします。数回しか着用してないのでシミ汚れもないです。約3万弱でした。#グレースコンチネンタル#トップス#ドレープ#ブラウス#レッド
http://narcologia.ru/goods/mobilehome234143.html
http://narcologia.ru/goods/navigate404730.html
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