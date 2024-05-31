ブラウス トップス グレースコンチネンタル

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左右の腕のデザインが変形してます。左がドレープで、右がややぴったりしてるデザインなので、今の季節はファーを首元に持ってくる形で着ていただけるとデザインが映えます。数年前に購入しましたが、着る機会がなく出品いたします。数回しか着用してないのでシミ汚れもないです。約3万弱でした。#グレースコンチネンタル#トップス#ドレープ#ブラウス#レッド