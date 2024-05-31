noble CACHECコラボ ノースリーブブラウス

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★連休中のみお値下げします★5555→4444色:ナチュラル何年か前に、ベイクルーズの公式サイトで購入しました。完売の人気のお品でした。夏に涼しげな色を選んだのですが、身体の幅が大きく見えてしまう気がして1回のみの着用です。羽織を着れば、秋口まで着られるかと思います。インナーキャミソール付きです。中古品にご理解いただける方のみ、宜しくお願い致します。