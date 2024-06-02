《サルヴァトーレ フェラガモ 》　ショルダーバック　ブラック

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《サルヴァトーレフェラガモ ショルダーバック》数年前に購入して、お出掛け時に使用しておりました。現在は、使わなくなった為の出品となります。使用していた時は何も気になりませんでしたが、写真撮影時、擦れなどが見受けられました。（前後や、特に裏側下部等…）※掲載写真にて、よくご確認頂ければと思います。柄・デザイン···無地素材···本革カラー···ブラック※あくまでもユース品であり、自宅保管しておりました事に、ご理解頂ける方にお願い致します。#SalvatoreFerragamo#サルヴァトーレフェラガモ#フェラガモ#ショルダーバック#ブラック#黒#本革