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未使用☆russet ラシット ナイロン フロントポケット ショルダーバッグ
商品番号 D34666294860
商品名

未使用☆russet ラシット ナイロン フロントポケット ショルダーバッグ
ブランド名 ラシット
特別価格 税込 5,007 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★お盆セール8/11～8/15★現在価格→9900円に値下げ致します。購入希望の方はコメントよりお知らせくださいませ。☆即購入OKです。☆宅急便で発送予定です。★未使用品です。タグはありません。金具部分の一部には保護シールが付いていますが、シールがない金属部分(ショルダー紐取り付け部分など)に微細な擦り傷がみられます。保管中についてしまった、ナイロン部分に角度によって見える程度の表面傷があります。そのため定価の半額以下で出品致します。russetラシットのショルダーバッグ。Campusノート、折り畳み傘が入るくらいの程良いサイズ感です。グレー×ブラウンの2色使い、パープルのパイピングがおしゃれ。中はナイロン地で、ジッパー付きポケット、仕切り2つのポケット付き。スマホ、ICカードが入れられます。外側のポケットは大型で長財布等がゆったり入り便利です。定価：25080円【サイズ】幅　31cm高さ　23cm本体マチ　7.7cmポケット部分高さ：17cmポケット部分マチ：3cm【カラー】本体：グレー×ブラウン革紐：パープル■他にもラシットの商品を出品中です#nekonote_russet素材...ナイロンカラー...グレー種類...その他ショルダーバッグ
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