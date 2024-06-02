ウィムガゼット【Hoaw.】ボストンバック

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商品詳細
マルチシーンで活躍出来る、トレンドレスなボストンバッグ■ボストン型のシンプルなデザインが嬉しいハンドバッグ。■表側には取り外し可能なキーチェーンを付け、裏側はセンターに切り替えを入れることで2面デザインを楽しめるアイテム。■片側の持ち手部分にはスマートフォンなどを出し入れしやすいポケットをあしらい、使い勝手の良さにも配慮。■軽く柔らかなレザーを使用しつつ、厚めの底板を入れることで型崩れしにくいのもポイント。■オリジナルのニュアンスカラーが幅広いスタイルにマッチし、オンオフ問わずにデイリーに活躍出来る優秀バッグ。【COLOR】トープ：大人っぽいニュアンス感のあるグレイッシュカラー。【MATERIAL】トープ・自然なシボ目によって革全体が上品かつ柔らかい質感で、傷が目立ちにくいシュリンクレザー。《WEB参照》税込¥29,7003回使用しました。カラーは人気のトープです。汚れ見当たらず、使用感もそれ程なく、状態はいいと思います。中古品をご理解頂き、購入ご検討下さい。
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