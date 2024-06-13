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#ラタンかごバッグ#ロベルトリッチイタリア製
商品番号 M34380490031
商品名

#ラタンかごバッグ#ロベルトリッチイタリア製
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 3,589 円
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商品詳細

ロベルトリッチラタンカごバック被せ部分はエナメル革マグネット開閉内側は美しいゴールド革チャック付きポケット一つラタン表面はコーティングされ自立します横幅35cm　縦30cm57cmの取っ手2本マチ　　9cmカラー...ブルー硬い形に千鳥格子に固い仕上りにコーティングされバックそのものが自立しますA4サイズが入り内ポケット1つ中央に天使が3人飾られお稽古などに楽しく洒落て可愛いです自宅保存で..可愛いです細かく神経質な方はご購入をお控えください
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