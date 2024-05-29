新品 KENZO 深Vネック カシュクールネック 半袖 Tシャツ ホワイト S ...

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新品未使用正規品KENZO【ケンゾー】カシュクールネックで見た目の華やかさを、腰回りのブランドネームロゴでラグジュアリー感を演出したトップス。コンパクトな袖周りでスタイリッシュに着こなせます。■サイズS身幅46cm着丈60cmVネック深さ21cm※採寸には若干の誤差がある場合がございます。予めご了承くださいませ。※商品画像は記載と異なるサイズの画像を使用している場合がございます。■素材コットン100％ カラー...ホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...Vネック季節感...春、夏、秋、冬■他にも様々なブランドを販売しておりますので是非ご覧ください。#JourneyX